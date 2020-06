Un projet pour valoriser les déchets de manioc en biogaz

Sur initiative de l’ONG Afrique Espérance, 350 femmes transformatrices de manioc de la commune de Zé ont bénéficié d’un projet de valorisation de leurs déchets en biogaz. Financé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ledit projet vise à réduire la déforestation et à accroitre les revenus des femmes transformatrices de manioc.

Lancé le 08 mai dernier à Zé, le projet de valorisation des déchets organiques dans la chaîne de valeur du manioc permettra à plusieurs centaines de femmes transformatrices de manioc de la commune de mener leurs activités tout en préservant l’environnement et leur santé.

Pour la production d’un kilogramme de gari (farine de manioc), il faut en moyenne 1,30 à 2,40 kg de bois. Les femmes font des heures pour collecter les bois et sont exposées pendant près de 10 heures par jour aux fumées générées par la combustion du bois de chauffe. Ce qui peut entraîner des maladies respiratoires comme les bronchites chroniques, les cancers pulmonaires, les maladies cardiovasculaires et oculaires puisque les fumées sont composées de polluants gazeux.

A travers ce projet, il sera mis en place un biodigesteur à partir des épluchures de manioc et autres déchets organiques. Le biogaz permettra ainsi de réduire la déforestation et l’engrais organique obtenu peut être utilisé pour fertiliser les champs de manioc.

Ce projet de valorisation des déchets organiques dans la commune de Zé qui va durer six mois est initié par l’ONG Afrique Espérance et financé par l’Institut Francophone pour le Développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’OIF.

Le projet répond à l’objectif 15 des Objectifs de développement durable (ODD), qui vise à « préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la déforestation, la désertification, stopper et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ».

A.A.A

10 juin 2020 par