Un projet de Terminal 5 pour le Port de Cotonou

Le Port Autonome de Cotonou a signé, jeudi 15 juillet 2021, le contrat de construction du Terminal 5. La cérémonie a eu lieu dans les locaux de la direction générale en la présence du représentant de CHEC China Harbour Engineering Co. Ltd, du DG/PAC et du Directeur de la Personne Responsable des Marchés Publics du PAC.

La construction du Terminal 5 est l’une des composantes du Projet n°1 du nouveau Plan Directeur. Il contient 5 sous-projets. Selon le Directeur Commercial et du Marketing du PAC, Van den Branden, il s’agit de la « création de 22ha de nouveau terrain dans la mer, à l’Est de la traverse actuelle ». « Ensuite, il y a la création de 2 postes à quai de 550m au total. Afin de protéger le Port de la mer, la digue sud sera élargie de 350 mètres, et la Traverse existante sera démolie. Finalement, une profondeur de 15m sera draguée pour le nouveau Terminal 5 », a-t-il expliqué.

Le contrat étant signé, le Port de Cotonou va entamer la phase de construction.

