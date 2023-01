« Un pas encourageant qui mérite d’être salué (Clergé catholique )

Les évêques du Bénin ont tenu à Cotonou du 03 au 05 janvier 2023, la 2e session ordinaire plénière de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) pour le compte de l’année pastorale 2022-2023. Le clergé catholique a salué à l’occasion de ses assises, la mesure de revalorisation des salaires des travailleurs de l’État, et invité le gouvernement à poursuivre les efforts pour une amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées.

La Conférence épiscopale du Bénin a tenu les 03, 04 et 05 janvier 2023, sa 2e session ordinaire plénière de l’année pastorale 2022-2023. Plusieurs questions d’ordre ecclésial, social, politique et sécuritaire ont été abordées.

A travers le communiqué final publié au terme des assises jeudi 05 janvier 2023, les évêques du Bénin ont félicité le gouvernement pour les initiatives en cours dans le pays afin d’améliorer le quotidien des populations ; et qui s’est traduit par la décision de revaloriser les salaires des fonctionnaires de l’État. « C’est un pas encourageant qui mérite d’être salué », ont félicité les évêques.

Au delà de cet effort, une « bonne tranche » de la population continue d’espérer un mieux-être pour subvenir à ses besoins fondamentaux, ont fait observer les évêques qui se sont par ailleurs préoccupés de la cherté de la vie, et la pauvreté grandissante dans le pays.

La CEB encourage le gouvernement à poursuivre les efforts pour une amélioration des conditions de vie des couches défavorisées, précise le communiqué signé de Mgr Victor Agbanou, président de la Conférence épiscopale du Bénin.

F. A. A.

5 janvier 2023 par ,