Le quatrième livre du Directeur et Fondateur de l’Ecole d’Art Oratoire et de Leadership (EAO) de Dakar, Dr Cheikh Omar Diallo intitulé : Le leadership dans ses états est fort attendu le 21 septembre 2021 dans les librairies de Dakar et dans les autres capitales africaines. Le livre propose de précieux outils de management et analyse les styles de leadership de plusieurs Présidents africains… Plus de 20 pages sont consacrées au leadership du président Patrice Talon.

C’est un livre attendu dans les milieux de dirigeants d’entreprises, de décideurs et de consultants. L’auteur du livre La Parole gouverne le monde : Secrets de la communication et de la Prise de parole, EAO, 2020, sort la semaine prochaine son quatrième opus à la fois technique et politique, un livre-évènement qui connaitra le succès dans plusieurs capitales africaines.

Selon le communiqué de presse qui annonce la sortie de cet ouvrage, l’objectif de cet essai-document qui aurait pu s’appeler « l’art de se faire obéir sans commander » est d’installer le lecteur au cœur du leadership et du management des équipes. D’entrée de jeu, la différence est établie entre le chef et le leader, à partir du sous-titre de l’ouvrage : le chef dit : Allez-y ! le leader : Allons-y !

Pour rendre dynamique sa démarche didactique, Dr Diallo fournit généreusement un trousseau de clés pour accéder à « la compétence la plus recherchée dans le monde de l’entreprise ». Tout au long de 230 pages, ses techniques et outils sont consolidés par des illustrations et des cas pratiques.

Dans cet opus constitué de six parties et d’un post-scriptum, consacré aux leaders politiques, l’auteur fait montre d’une grande maîtrise des techniques et secrets du self-leadership, de l’intelligence émotionnelle, de la communication d’influence, du leadership de crise et du leadership féminin, entre autres.

Au passage, il illustre son essai d’expériences tirées pour les unes, des séminaires de formation à l’EAO, pour les autres, de son expérience de Conseiller au plus haut sommet de l’État du Sénégal.

Pour finir le post-scriptum du livre lui qu’il connaît bien : le Burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, le Béninois Patrice Talon, l’Ivoirien Alassane Dramane Ouattara et les Sénégalais Abdoulaye Wade et Macky Sall. Avec en prime quelques révélations et des anecdotes. Incontestablement, l’ancien journaliste tient le livre le plus accompli de sa riche bibliographie.

Juriste, docteur en Sciences politiques, consultant en communication et expert formateur en Leadership, Dr Cheikh Diallo partage avec les leaders, managers et décideurs, des techniques et outils testés et consolidés au cours d’une vingtaine d’années d’expérience.

