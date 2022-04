Deuil dans la presse béninoise !

L’ex radio Soleil FM a perdu l’un de ses journalistes. Jules Agbodjanto, journaliste, animateur et locuteur fon sur l’ex radio Soleil Fm a tiré sa révérence. Pour l’heure, aucune précision sur la date et causes du décès. L’annonce du décès a été faite dans la matinée de ce lundi 4 avril 2022 sur les réseaux sociaux. Paix à l’âme du disparu.

