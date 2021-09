Un jeune Béninois développe des produits innovants

Montres, lunettes connectées et des ordinateurs de dernière génération ; ce sont les produits innovants développés par le jeune Béninois Richard Gautier Odjrado.

Âgé de 32 ans et de nationalité béninoise, Richard Gautier Odjrado est le fondateur du startup "AS World Tech" (www.asworld.tech), basé à Cotonou. Il a conçu des montres, lunettes et ordinateurs portables avec des fonctionnalités exceptionnelles.

Les lunettes connectées permettent d’appeler et d’écouter de la musique sans écouteurs.

La montre connectée est dotée d’un antivol préventif pour smartphone.

La mémoire sauvegarde les conversations personnelles et professionnelles, les photos et vidéos, les contacts, comptes bancaires ou mobile money.

La montre alerte par vibration à plus de trois (03) mètres du smartphone.

Suivez cet élément de France 24 sur les innovations du Béninois Richard Gautier Odjrado.

L’ordinateur "Shangó", léger et pratique dispose d’un clavier rétroéclairé et des ports de dernière génération. Les produits de AS World Tech sont conçus pour « éveiller la créativité, favoriser la performance, apporter de la sécurité au quotidien, rendre la vie plus simple avec une touche de fun ! ».

A.A.A

28 septembre 2021 par