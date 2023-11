Un homme risque 7 ans dans une affaire de placement d’argent en ligne

Le représentant de Liyeplimal au Bénin (une plateforme d’investissement en ligne) risque 7 ans de prison. Il est poursuivi devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme pour escroquerie via internet.

Une affaire d’investissement en ligne devant la Criet. L’accusé est le représentant de Liyeplimal au Bénin selon les informations rapportées par Banouto. Il s’agit d’une structure de placement en ligne créée par un homme d’affaires camerounais. Elle fonctionne comme une pyramide de Ponzi. La structure a fait beaucoup de victimes avant de disparaître.

Le représentant de Liyeplimal est poursuivi avec l’un de ses amis (un aide-soignant) pour escroquerie via internet. Les victimes sont une femme et son frère. Ils ont investi 36, 9 millions de FCFA sur la plateforme Liyeplimal. A l’audience de ce lundi 27 novembre 2023, le ministère public a requis contre le principal accusé 7 ans de prison ferme et le paiement de la somme de 33, 7 millions FCFA à la femme et 3,2 millions de FCFA au frère. Le ministère public a demandé au juge de relaxer l’ami du principal accusé au bénéfice du doute.

L’avocat de l’accusé a plaidé pour a la relaxe pure et simple de son client. Il soutient que son client a aussi perdu des fonds en investissant dans cette plateforme en ligne. Le délibéré a été renvoyé au 18 décembre 2023.

A.A.A

27 novembre 2023 par