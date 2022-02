Un garçon de 12 ans bastonné à Parakou

Un homme a été arrêté à Parakou par la police pour avoir bastonné un garçon de 12 ans.

Les faits se sont déroulés, vendredi 04 février, à Banikanni, dans le deuxième arrondissement de Parakou. Un garçon de 12 ans a été ligoté et bastonné. Il lui est reproché d’avoir cueilli une mangue dans la maison voisine. Pour le chef du deuxième arrondissement de Parakou, « un enfant de 12 ans torturé, maltraité pour un problème de manque, ça sort de l’ordinaire ». Selon le père de la victime contacté par Fraternité FM, l’auteur de cet acte est « un petit frère du quartier ». « Les parents du présumé ligoteur sont venus me voir pour me demander pardon. Je leur ai dit que si mon enfant retrouve sa santé, il n’y a plus de problème », a-t-il ajouté. L’enfant a été conduit à l’hôpital pour les soins. La population a alerté les éléments de la police républicaine. Ils ont interpellé le présumé coupable.

