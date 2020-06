Un féticheur ressuscite 4 mois après sa mort

Un fait insolite défraie la chronique au Togo depuis quelques jours. Un féticheur décédé et enterré le 7 février 2020 est réapparu le 7 juin dernier pour exiger des cérémonies funéraires.

Selon les informations rapportées par Togo Breaking News et confirmées par plusieurs médias sur place, le féticheur décédé le 7 février dernier et inhumé le même jour à Glidji dans la région des Lacs est revenu vivant le 7 juin 2020 à son domicile à Tokoin-Dogbéavou. D’après les révélations de l’oracle et les aveux du revenant lui-même, son retour sur terre serait lié au fait que ses frères qui sont des chrétiens ne lui ont fait aucune cérémonie rituelles avant de l’enterrer.

Agé de la quarantaine, le ’’ressuscité’’ a été retrouvé assis au salon par ses enfants et son épouse. Le mort-vivant réclame des cérémonies funéraires pour le repos de son âme avant de retourner dans l’au-delà.

La femme du défunt, qui n’a pas assez de moyens pour faire les cérémonies, a confié la gestion l’affaire au chef quartier de Tokoin-Dogbéavou, qui a saisi les autorités.

Pour le moment, la maison mortuaire draine à nouveau du monde et les commentaires vont bon train.

