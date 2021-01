Un document de stratégie de développement de l’emploi local à Grand-Popo

La commune de Grand-Popo, une des communes du département du Mono sera doté bientôt d’un document de stratégie de développement de l’emploi local. L’atelier de pré-validation a réuni le 21 janvier 2021, experts en décentralisation, élus locaux et communaux

Le document de stratégie de développement de l’emploi local est un outil qui permettra à la commune de Grand-Popo de mettre en place des mécanismes incitatifs de promotion et de création d’emplois au profit des jeunes et des chômeurs.

F. A. A.

23 janvier 2021 par ,