Un boucher déposé en prison

Le boucher ayant ligoté et suspendu un garçon de 12 ans à un arbre pour un prétendu vol de mangue a été déposé en prison ce jeudi 10 février 2022.

Placé en garde à vue, le boucher arrêté à Parakou par la police pour avoir bastonné un garçon de 12 ans séjourne désormais en prison. Selon Frissons Radio, le juge des libertés et de la détention a décidé de sa mise sous mandat de dépôt.

Le vendredi 4 février dernier, un boucher de Banikanni, dans le deuxième arrondissement de Parakou, a ligoté, suspendu et bastonné un garçon de 12 ans. Il aurait cueilli une mangue. A en croire l’accusé, le garçon lui a volé de l’argent et non une mangue. Ses complices sont recherchés par la police.

