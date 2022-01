Un autre policier en prison à Missérété

Encore une nouvelle interpellation dans l’affaire de délivrance de passeports béninois à des étrangers. Ce mardi 25 janvier 2022, un autre policier a été arrêté et déposé à la prison civile d’Akpro-Misserété.

La liste des inculpés dans le dossier de délivrance de passeports béninois à des étrangers s’élargit. Le policier S. C. en service à la Direction de l’émigration et de l’immigration (DEI) a été arrêté et déposé à la prison civile d’Akpro-Misserété. L’ex-directeur de la DEI, Florent Agbo, des policiers et plusieurs autres individus sont placés sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire. D’autres individus en cavale sont recherchés par la police.

Ouvert ce lundi 24 janvier, le procès de l’affaire des passeports délivrés aux étrangers a été renvoyé au 07 février prochain.

A.Ayosso

25 janvier 2022 par