Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan a ouvert ce jeudi 25 juin 2020, les travaux d’un atelier bilan des trois années de la phase expérimentale de l’organisation des examens nationaux de Licence et de Master au Bénin. L’objectif de cet atelier qui a regroupé les acteurs de l’enseignement supérieur est d’apprécier le chemin parcouru et prendre des engagements pour l’amélioration de l’organisation de ces deux examens.

Selon le ministre de l’enseignement supérieur, les travaux de cet atelier sont d’une importance capitale. Pour elle, il n’y a pas moyen de se situer et de savoir si l’on fait bien, sans évaluation. Profitant de l’occasion de ces assises, Eléonore Yayi Ladékan a présenté les statistiques relatives aux examens nationaux de Licence et de Master.

En Licence le nombre des Établissements privés d’enseignement supérieur (Epes) est passé de 48 en 2017 à 83 en 2019 soit une augmentation substantielle de 73%. Le nombre de candidats en Licence est aussi passé de 2423 en 2017 à 6743 en 2019. Pour ce qui concerne le Master, le nombre d’Epes inscrits est resté constant entre 2018 et 2019 pendant que le nombre de candidats inscrits est passé de 847 à 775 soit une baisse de 8,5%, a-t-elle informé. Au sujet des sessions d’examens, 58 filières ont été retenues pour la Licence et 43 pour le Master, a ajouté le ministre de l’enseignement supérieur précisant qu’au cours de la même période, force a été de constater qu’aucun Epes n’a encore pu obtenir le régime d’homologation.

Le ministre de l’enseignement supérieur a par ailleurs exhorté les participants à réfléchir sur la question. Au terme des travaux de cet atelier, le rapport de la période d’évaluation transitoire des examens nationaux de Licence et de Master au Bénin sera validé.

