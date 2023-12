Un Forum RSE prévu le 13 décembre à Cotonou

La cinquième édition des Rencontres de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) se tiendra à Azalaï Hôtel Cotonou le mercredi 13 décembre 2023 de 17h30 à 19h30.

« Notre forum tiendra en 2 heures de temps chrono ! Nous avons voulu un format qui permet d’aborder les composantes de la thématique retenue et relative à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. », annonce le consultant Léon Anjorin Koboudé, président du comité d’organisation des Rencontres de la RSE.

De façon concrète, le programme sera marqué par un panel qui réunira des professionnels des projets touchant à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et la remise des Trophées RSE/ODD, une innovation depuis la dernière édition des Rencontres de la RSE. D’autres points sont également au programme de l’événement.

A en croire le président du comité d’organisation, « comme ce fut le cas l’année dernière, les Trophées distinguent des acteurs majeurs dans leur domaine et qui ont un impact réel en matière d’inclusion sociale et économique. »

Depuis 2018, les Rencontres de la RSE réunissent chaque année les dirigeants d’entreprises, des représentants étatiques, des responsables d’associations et des consultants qui travaillent sur l’impact social et environnemental des entreprises au Bénin et le développement durable de manière globale.

Cet événement bien médiatisé est devenu, au fil des années, un forum privilégié pour exposer les politiques RSE des entreprises et les mesures étatiques pour une meilleure inclusion sociale et économique.

La Responsabilité sociétale des entreprises ou responsabilité sociale des entreprises désigne la prise en compte par les entreprises, sur une base volontaire, et parfois juridique, des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. Selon plusieurs experts, c’est la contribution des entreprises au développement durable.

