Ukraine, graine de détresse et de tristesse

Il y a trois mois, peu de béninois pouvaient situer l’Ukraine, sur une carte du monde. Que dire alors du nom de son président, Volodymyr Zelensky. Et puis, pour certains, un pays qui s’offre comme président, un humoriste, est un drôle de pays ! Les ukrainiens et leur président, ont sans aucun doute, le sens de l’humour. Leur puissant voisin lui, en est totalement dénué. Ou plutôt, son humour s’exprime en missiles, et en obus ; en menaces nucléaires et apocalyptiques. Bref un vrai ‘’Satan 2’’. Depuis, l’invasion russe, c’est détresse et tristesse, au pays de l’humoriste .Cependant, en bon acteur, l’humoriste-président, a décidé de rester sur les planches ; sous les feux de la rampe, dans ce théâtre mondial, qu’est devenu son pays. Auréolé de ses nouveaux habits de combattants, il est partout applaudi, par parlementaires et sénateurs. Poutine lui, n’en a cure. L’armée russe avance. Tristesse et détresse aussi. Répandant morts et destructions. Exportant pénurie et cherté, des produits de première nécessité... Loin donc des théâtres d’opération, de Poutine-la-Bombe, c’est les pauvres, qui trinquent. Et comme partout en Afrique, les syndicats béninois ont célébré le 1er Mai, dans ce terrible contexte. Occasion pour les plus radicaux de nos syndicalistes, de reprendre la rue, pour se faire entendre. Le relèvement annoncé des salaires ? Ils s’en contrefichent. Ils ont faim... Evidemment, même à 200.000FCFA le SMIG, la bande à Kassa, sera toujours tentée par la casse ! C ‘est dans l’ADN, de sa chapelle politique. On ne se refait pas. Les autres centrales syndicales, sont restées dans la mesure, malgré la tristesse et la détresse. Non sans avoir crié haut et fort, leur misère, sous la Rupture... Mais détresse et tristesse, ne sont pas que le lot quotidien, du petit peuple. Même les dirigeants les ressentent aussi. « Tout le monde est fâché, fâché... » clamait Alpha Blondy, dans les années 90, qui voyaient des crises de régimes, partout en Afrique. C ‘était le fameux ‘’Wari Bana’’ (l’argent est fini)...Le gouvernement béninois, est donc aussi « fâché ».Les caisses de l’Etat se vident. Et le ‘’Bonjour tristesse’’ version Talon, s’est exprimé face aux syndicats : regardez, dit-il, « le ciment, le fer à béton, le blé et conséquemment le maïs, le riz, le manioc... les intrants agricoles ont doublé, triplé de prix. Le prix de certains engrais, ont été multiplié par 4..Nous sommes dans une situation extrêmement dramatique, et personne ne sait, ce qui se passera demain... »Ne demandez surtout pas à Kassa Mampo et compagnie, de comprendre, ou de partager la tristesse du président. A la CSTB, les grands gourous de l’ombre, doivent certainement se dire, que Talon est aussi un humoriste, à l’instar de son homologue... ukrainien ! C ‘est aussi cela, l’humour ‘’rouge’’, pour un rire ‘’jaune’’. Un déstressant peut-être, par ces temps de détresse. Il faut bien de tout, pour faire un monde.

Tafê

5 mai 2022 par