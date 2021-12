UBA Bénin recrute pour plusieurs postes

Rejoignez la tribu UBA !

✅ RESPONSABLE DE DIVISION TAXES ET GESTION DU BILAN

https://bit.ly/3H8BQwi

✅ CHARGE DE DIVISION TAXES ET GESTION DU BILAN https://bit.ly/3euVE0I

✅ CHARGE DE DIVISION REPORTING FINANCIER ET CONTROLE https://bit.ly/3qrCHl3

✅ CHARGE DE DIVISION STRATEGIE ET PERFORMANCE https://bit.ly/3z6ULF6

Les dossiers de candidatures composés d’un CV détaillé frappé de la photo du candidat, d’une lettre de motivation et copies des diplômes et attestations, seront reçus à l’adresse suivante : cfcbenin@ubagroup.com avec hcmbenin@ubagroup.com en copie

Date limite de dépôt des dossiers : 30 décembre 2021 à 18 Heures

