Trois élèves en garde à vue pour viol sur mineure

Trois élèves sont placés en garde à vue à Djakotomey, département du Couffo. Ils sont poursuivis dans une affaire de viol sur une fille mineure.



Des élèves en garde à vue dans une affaire de viol. Au nombre de trois, et en classe de 3ème, ils auraient abusé sexuellement d’une de leur camarade âgée de 16 ans. Les mis en cause selon les informations, auraient administré une substance à la jeune fille avant de commettre leur forfait.

La victime est conduite à l’hôpital de Gohomey pour des soins.

Les élèves inculpés ont un âge compris entre 16 et 18 ans.

F. A. A.

10 mai 2022 par ,