Talon invite les Béninois à célébrer leurs héros

Le président de la République, Son excellence Patrice TALON a inauguré la statue du roi Bio Guera, un des héros de la résistance nationale, ce samedi 30 juillet 2022, à l’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou. Dans le discours prononcé à cette occasion occasion, le chef de l’Etat a invité les Béninois à célébrer leurs héros.





En cette période de la fête de l’indépendance, le chef de l’Etat honore une des figures emblématiques de la résistance nationale. Une statue a été inaugurée pour rendre hommage au roi Bio Guera. Selon Patrice Talon, l’aptitude d’un homme à défendre son patrimoine et son histoire au prix certain de sa vie, relève d’un héroïsme qu’habituellement, les peuples célèbrent sans cesse quand l’un des leur en est l’auteur. « Or, la narration, l’appropriation et la valorisation de notre histoire commune par nous -mêmes, notamment des faits aussi glorieux que ceux accomplis par Bio Guera n’est pas notre fort. Et c’est ce qui me frustre. Nous ne célébrons pas assez ce qui est élogieux en nous et qui chez les autres, suffit pour susciter de la fierté en soi, en sa communauté », a fait observer le président de la République.

Le chef de l’Etat est revenu sur le concept à connotation péjorative de ‘’béninoiserie’’, utilisé parfois pour désigner le béninois. « La caricature que nous faisons de nous-mêmes, ce que nous chantons quotidiennement et transmettons de générations en générations, c’est ce qui est négatif. Ce qui relève des travers humains de manière générale, mais que nous attribuons exclusivement à nous-mêmes au point de les baptiser parfois de ‘’béninoiserie’’ », a déploré le chef de l’Etat. Pour Patrice TALON, il est pour les Béninois, de se débarrasser de ce faux complexe qui « nous isole, nous divise, nous fait avoir peur les uns des autres, nous inhibe et nourrit notre sous-développement ». « Il est temps de nous découvrir nous-mêmes, de découvrir et de valoriser ce qui est grand en nous », a exhorté le président de la République.

Convaincu du génie béninois, il a souligné que « ces choses-là, ce qui est admirable en chacun de nous, ce n’est pas ce qui manque. Il est temps de nous révéler à nous-mêmes, puis de révéler aux autres, ce que nous avons de bien et de grand. Il est temps d’être conscient et fier de ce que nous sommes le Bénin, la fusion aboutie de ces anciens grands royaumes et peuples que sont baatonou, Bariba, Wassangari, yoruba, fon, adja, Goun, Wama, Yom, peulh, et bien d’autres. Les uns aussi méritants que les autres. Nous convaincre qu’à l’instar de toutes les grandes nations constituées, les heurts et les malheurs ne sont pas un obstacle à l’unité, à la grandeur et au partage des valeurs », a expliqué le chef de l’Etat. « Moi, je suis conscient que je suis un Bio Guera. Je suis conscient que chacun de nous est un Bio Guera, ou devra l’être pour défendre notre dignité, notre identité, notre histoire, et nous protéger les uns les autres, protéger notre nation, et œuvrer à son développement », a-t-il ajouté.

Cette belle statue de Bio Guera sera pour nous, le reflet quotidien de notre grandeur, celle de notre aïeul, celle de nos parents, celle de nous-mêmes, et celles des générations à venir. Mon exhortation est une prise de conscience parce que le peuple béninois est un peuple exceptionnel mais qui s’ignore. Notre génération a le devoir de mettre un terme à cela et de sonner enfin ce signal qu’un peuple, un grand peuple de l’ouest-africain désormais fera parler de lui. Nous avons commencé petitement, mais de manière certaine », a rassuré Patrice Talon.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence de l’ancien président, Nicéphore Soglo, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les présidents Bruno Amoussou, Adrien Houngbédji et plusieurs autres personnalités.

F. A. A.

30 juillet 2022