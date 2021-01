Talon invite le corps diplomatique à continuer d’appuyer le Bénin

A la cérémonie de présentation de vœux des institutions et du corps diplomatique au président de la République, Patrice Talon a plaidé ce jeudi pour le soutien au Bénin dans la mise en œuvre des réformes.

« Si l’ampleur et la qualité des réalisations visibles autorisent à penser que notre pays à amorcer sa renaissance, c’est parce que avec le peuple, nous avons instauré une nouvelle dynamique dans la gestion de la chose publique. Nous avons compris que la démocratie à elle seule ne suffira pas pour favoriser le développement durable si nous n’y associons pas la bonne gouvernance. Nous avons compris que la défense de la démocratie ne doit pas être un prétexte pour promouvoir l’impunité. Pour nous, démocratie et obligation de reddition de comptes ne doivent pas être antinomiques. C’est pourquoi, sans distinction d’affinité politique, les acteurs publics sont appelés à répondre de leur gestion lorsque les faits l’exigent. Aussi, voudrais-je vous dire, au nom du peuple béninois, que nous comptons sur vous pour continuer d’appuyer cette dynamique et de nous soutenir dans la mise en œuvre de nos réformes », a confié le Chef de l’Etat au corps diplomatique.

