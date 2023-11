Talon et les Démocrates discutent « sans langue de bois »

La rencontre entre le président de la République Patrice Talon et les responsables du parti d’opposition Les Démocrates s’est déroulée ce lundi 27 novembre 2023 autour des questions relatives aux élections générales de 2026 et la libération des personnalités politiques dont Reckya Madougou et Joël Aïvo.

A l’entame de la rencontre démarrée à 17 h 13, le chef de l’Etat Patrice Talon a indiqué qu’il souhaite un débat « sans langue de bois ».

Le président du parti Les Démocrates a fait savoir que « le système électoral n’est pas inclusif ». « Il faut qu’on vide cette question d’inclusivité. Ayons le courage d’y trouver une solution. Si ça marche on dira que c’est vous ; si ça tourne mal, on dira encore que c’est vous (...) On ne peut pas aller aux élections de 2026 avec le statut quo. Il faut trouver des solutions ; il faut trouver un consensus », a ajouté Boni Yayi sur des propos rapportés par Bip radio.

Les Démocrates ont soulevé la question liée à la libération des personnalités politiques en prison. « Monsieur le Président Boni Yayi, je vous ai déjà dit que je ne compte pas gracier Reckya Madougou », a répondu le président de la République Patrice Talon, selon la même source.

La délégation des Démocrates est composée de Boni Yayi, du 1er vice-président du parti Éric Houndété, du 2e vice-président Léon Comlan Ahossi et du président du groupe parlementaire « Les Démocrates » Nourénou Atchadé.

M. M.

