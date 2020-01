Talon échange avec le Vice-président de la Banque Mondiale

Le chef de l’Etat Patrice Talon en visite de travail depuis ce dimanche à Washington a reçu en audience le vice-président de la Banque Mondiale Hafez Ghanem.

Les deux personnalités ont échangé sur des projets de développement et de soutien de la Banque Mondiale dans plusieurs domaines à savoir : l’Eau, l’électricité, le transport et le développement agricole au Bénin.

Selon Hafez Ghanem, dans le but de lutter contre la pauvreté et assurer une croissance durable, la Banque Mondiale désire travailler avec le Bénin pour la mise en place d’un programme de formation professionnelle afin de faciliter l’autonomisation des femmes et l’éducation des filles.

Akpédjé AYOSSO

