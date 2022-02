Talon au 6ème Sommet UE-UA

Le président de la République a quitté Cotonou ce mercredi pour la capitale belge. Son Excellence Patrice Talon va participer du 17 au 18 février 2022, au 6ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Européenne et de l’Union Africaine (UE-UA) à Bruxelles.

Le Président Patrice Talon s’est rendu, ce mercredi 16 Février à Bruxelles, pour le 6ème Sommet UE-UA, qui s’ouvre jeudi en Belgique.

Cette rencontre sera l’occasion pour les chefs d’Etats africains et européens, de jeter les bases d’un partenariat renouvelé et approfondi entre les deux organisations, de bénéficier d’un engagement politique au plus haut niveau fondé sur la confiance et une compréhension claire des intérêts mutuels, et de débattre des questions liées au renforcement de la prospérité.

L’objectif selon les informations, est de lancer un ambitieux paquet d’investissements Afrique Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle.

Les outils et solutions permettant de promouvoir la stabilité et la sécurité grâce à une architecture renouvelée pour la paix et la sécurité, seront également discutés.

Plusieurs communications sont prévues et portent sur les thèmes : Financement de la croissance ; Systèmes de santé et production de vaccins ; Agriculture et développement durable ; Éducation, culture et formation professionnelle, migration et mobilité ; Soutien au secteur privé et intégration économique ; Paix, sécurité et gouvernance ; et Changement climatique et transition énergétique, [connectivité et infrastructure] numériques et en matière de transports.

Fabrice A. A.

16 février 2022 par