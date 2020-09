Steve Mounié s’engage avec le Stade Brestois pour 4 ans

Steve Mounié fait son retour en ligue 1. L’international béninois s’est engagé ce mardi pour quatre ans avec le club français de Brest, après quatre saisons délicates en Angleterre (9 buts et 5 passes en 59 matchs de Premier League entre 2017 et 2019) puis une relégation en D2 (8 buts et 2 passes la saison dernière).

L’ancien attaquant de Montpellier et de Nîmes avait quitté la France pour rejoindre la Premier League et Huddersfield à l’été 2017. Mais la descente du club anglais en Championship a poussé sûrement l’attaquant béninois à trouver un autre point de chute. Son retour dans le championnat français est motivé par le désir du club breton de s’attacher les services de l’ancien attaquant de Montpellier et de Nîmes. Le joueur a signé un contrat de 4 saisons. Un transfert évalué à 5 millions d’euros.

