Spéculation autour du prix du gaz domestique

Depuis plus d’une semaine, une spéculation est constatée autour du prix du gaz domestique dans la plupart des points de vente.

C’est très difficile pour les consommateurs de recharger le gaz domestique ces derniers jours. Non seulement le gaz a augmenté de prix mais il faut se rendre dans plusieurs points de vente avant d’être satisfait. Le prix moyen de recharge de la bouteille de 6 kg est de 5000 FCFA. Dans certains points de vente, la bouteille est rechargée à 5300 voire 5500 FCFA. La bouteille de 12 Kg est à 10.000, 11.000 FCFA et même plus.

Or, le prix fixé par le gouvernement béninois est de 795 F le Kg (soit 4770 FCFA pour la bouteille de 6 Kg et 9540 F pour celle de 12 Kg). Les points de vente qui cèdent à ces prix ne sont pas nombreux.

Selon les citoyens rencontrés dans quelques points de vente à Cotonou, il ne devrait pas avoir une telle variation des prix de recharge. Ils appellent le gouvernement à mettre fin à cette spéculation autour du prix de recharge du gaz domestique.

A.Ayosso

11 mai 2022 par