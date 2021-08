Soutien des Fonds et Banques Arabes au Programme Social de Talon

Les Fonds et Banques Arabes accompagnent le deuxième mandat essentiellement social du chef de l’Etat Patrice Talon. La confiance de ces institutions financières en notre pays se traduit par l’approbation en juin dernier d’un financement de 58,3 milliards FCFA de la Banque Islamique de Développement (BID) pour la lutte contre les inondations à Cotonou. Nonobstant l’appui qu’ils apportent au gouvernement dans la lutte contre la Covid-19, les Fonds et Banques Arables financent également divers projets dans le secteur de l’éducation en République du Bénin.

Le Groupe de Coordination des Fonds et Banques Arabes adhère au programme d’Action du Gouvernement du président Patrice Talon, engagé à faire du quinquennat (2021-2026) en cours, un mandat « hautement social ».

A l’issue de sa 341ème session en juin dernier, le Conseil d’Administration de la BID a approuvé un financement d’environ 58,3 milliards FCFA dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Drainage des Eaux Pluviales dans le Grand Nokoué.

Cet accord de financement à fort impact social s’inscrit dans un programme global d’environ 254 milliards de FCFA, cofinancé par les partenaires internationaux tels que : la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, la Banque Ouest Africaine de Développement, la Banque Européenne d’Investissement).

Le prêt accordé par la Banque Islamique de Développement (BID) au Bénin, est destiné à la construction d’infrastructures de drainage , d’installations connexes ; aux services de conseil pour la supervision des travaux, aux garanties environnementales et sociales, à l’appui à l’unité de gestion et le suivi-évaluation des différentes composantes du projet.

A travers ce financement, il sera construit dans la capitale économique du Bénin, 13 km de collecteurs d’eaux, 16km de routes pavées, 04 bassins de rétention et autre.

Ces différentes réalisations viendront soutenir le système de drainage existant, limitant ainsi les risques d’inondations à Cotonou.

La construction de ces ouvrages d’assainissement va améliorer la situation sociale et économique des populations et des quartiers bénéficiaires.

A terme, le programme d’assainissement pluvial de la ville de Cotonou permettra de réduire les dommages causés par les inondations ; d’améliorer l’environnement commercial grâce à un habitat plus propre autour des zones du projet ; de réduire l’incidence des maladies d’origine hydrique (paludisme, fièvre jaune) ; d’améliorer la connectivité urbaine grâce à une meilleure praticabilité des artères routières concernées.

Ce projet induit également des gains liés à la gestion et la capacité de résilience urbaine ainsi que des revenus potentiels pour les communautés situées autour des zones du projet.

Appui à la riposte au Covid-19

Le gouvernement de Patrice Talon a mis en œuvre un plan de riposte depuis le début de la crise de la Covid-19. Dans sa lutte contre cette pandémie, il a le soutien des Fonds et Banques Arabes.

La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique a accordé au Bénin un financement de 20 millions d’euros, soit 13 milliards FCFA pour l’achat des équipements et produits consommables. La Société Internationale Islamique pour le financement du Commerce (ITFC) a octroyé également 13 milliards FCFA pour les équipements et le matériel médical.

Le Fonds de l’OPEP pour le Développement International a appuyé les efforts du gouvernement béninois à travers un financement de 9 milliards FCFA (BID et ITFC).

Plusieurs nouveaux financements des Fonds et Banques Arabes sont en cours de finalisation pour l’achat des vaccins (13 milliards FCFA).

Investissements dans le secteur de l’éducation

Le social pour le gouvernement actuel, c’est aussi l’investissement dans le secteur de l’éducation. Le chef de l’Etat a inscrit l’enseignement technique et la formation professionnelle au titre des priorités de son nouveau mandat. Le Bénin bénéficie donc d’importants investissements structurants des Fonds et Banques Arabes dans ce secteur. Parmi les nombreux projets, il y a celui relatif à la construction d’équipements de l’Ecole Normale de l’Enseignement Technique de Lokossa financé par la BADEA ; le projet d’équipement et de modernisation de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques de Dangbo (BADEA) ; la construction des infrastructures universitaires de Sakété, Idigny, Kétou (Fonds saoudien de Développement) ; la construction de l’Université Nationale Agricole de Porto-Novo (BADEA) et le projet de construction de l’Université Nationale des Sciences Technologiques, Ingénieries et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey.

Deux fonds arabes s’intéressent déjà au projet phare de ‘’Sèmè-City’’.

Un avenir prometteur pour le Bénin

Ces importants financements des Fonds et Banques arabes sont à l’actif de la gouvernance du Président Patrice Talon. Les orientations du chef de l’Etat sont mises en œuvre grâce aux diligences continues du ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances et du Chargé de mission du chef de l’État Dr Zul-Kifl Salami.

Grâce à ses performances remarquables sur le front économique, le Bénin peut compter sur l’appui de taille du groupe des fonds et Banques arabes pour son développement. Selon Dr Zul-Kifl Salami, il y aura tout au long du second mandat de Talon une mobilisation plus intense des financements des Fonds et Banques Arabes. Ce qui laisse présager un avenir radieux et prometteur pour le Bénin.

