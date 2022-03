Six camps de bouviers brulés par des agriculteurs

Des agriculteurs ont incendié plusieurs habitations de bouviers, dans la nuit de ce jeudi 03 mars 2022, à Kouandé, commune de l’Atacora.

Les agriculteurs ont mis le feu à des camps des bouviers dans le village Tokoro. Le bilan fait état de six (06) camps des bouviers détruits et une fille brûlée. Selon les informations rapportées par Frissons radio, les agriculteurs se sont mis en colère après la découverte du corps d’une dame dans le village Tokoro non loin d’un camp des éleveurs. Pour eux, la dame a été tuée en raison du litige domanial qui les oppose aux bouviers. Ils ont donc décidé d’incendier les camps de ces derniers.

La police s’est rendue sur les lieux pour tenter d’apaiser les tensions.

A.A.A

