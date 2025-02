Sidney GOVOU à nouveau au Bénin dans le cadre de CORSAIR ACADEMY FOOT

Le footballeur français d’origine béninoise, Sidney GOVOU est annoncé à Cotonou dans le cadre de la 2e édition de la CORSAIR ACADEMY FOOT BENIN, qui démarre le mercredi 26 février 2025 à Abomey-Calavi et à Adjohoun (Ouémé).

La 2e édition de la CORSAIR ACADEMY FOOT BENIN démarre le mercredi 26 février 2025 à Abomey-Calavi et à Adjohoun (Ouémé). Mais avant, les organisateurs animent une conférence de presse à Cotonou le mardi 25 février. Sidney GOVOU, ancien joueur de l’équipe de France, et directeur technique de la CORSAIR ACADEMY FOOT, Rony BERAL, directeur de la CORSAIR FOOT ACADEMY, Guy CODJIA, directeur régional de CORSAIR, Steve SAVIDAN, entraîneur de la CORSAIR FOOT ACADEMY, et Augustin FATON, président de l’Union Omnisports d’Akassato sont annoncées à la rencontre avec la presse béninoise.

La seconde édition de la CORSAIR ACADEMY FOOT BENIN va se dérouler du 26 février au 1er mars 2025. C’est une opportunité de stage qui permet aux jeunes adolescents âgés de 12 à 16 ans, de renforcer les compétences dans le domaine du football. Ces jeunes auront l’opportunité d’être encadrés par des anciens footballeurs très connus à l’international, et ayant à leur tête, l’ancien joueur français, Sidney GOVOU qui a ses origines au Bénin, et directeur technique de la CORSAIR ACADEMY FOOT.

Créée en 2016 par l’association BeCom, l’académie vise à offrir des opportunités de développement égales aux jeunes footballeurs des quartiers défavorisés.

La CORSAIR FOOT ACADEMY bénéficie du soutien de la compagnie aérienne CORSAIR, qui en a fait l’un de ses projets phares.

