Séminaire gratuit de la Bible en ligne du 11 au 14 mai

Croyez-vous en Jésus qui nous a lavés du péché ? Si oui, la mission évangélique Good News Mission WCA vous convie à un grand séminaire gratuit de la bible en ligne avec le révérend pasteur Ock Soo Park

Le révérend pasteur Ock Soo Park anime un grand séminaire de la bible en ligne du 11 au 14 mai 2020. L’Objectif dudit séminaire est de partager avec les chrétiens du monde entier le secret de la rémission du péché et de la reconnaissance spirituelle.

Organisé avec la participation de 94 pays du monde dont le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Libéria, le Sénégal et le Mali, le grand séminaire est prévu pour se dérouler du lundi 11 mai au jeudi 14 mai 2020.

Le serviteur émérite de Dieu depuis plus d’un demi-siècle va servir de canal pour Dieu afin de transmettre la bonne nouvelle aux fidèles.

Le séminaire est gratuit. Vous pouvez le suivre en ligne sur Facebook, YouTube ou Mixir. Sur chacune de ces plateformes, la page de diffusion est intitulée « Good news mission WCA. »

Les heures de diffusion sont :

Matinée : 10 h30

Soirée : 19 h 30

Vous pouvez aussi suivre le séminaire sur les radios Capp Fm et Radio Tokpa suivant la programmation suivante :

Capp Fm : mardi à 16 h 00

Radio Tokpa : lundi 11 mai à 18 h00, mardi 12 mai à 18 h 30, mercredi 13 et vendredi 15 mai à 19 h 30, samedi 16 mai à 20 h 30 et dimanche 17 mai à 21 h 00.

Vous pouvez également rattraper le séminaire sur deux télévisions :

Benie Tv (Canal 198) à 11 h en matinée et 18 h en soirée.

ACTV (Satellite : Eutelsat 16A/ Fréquence : 12562 ; les matins à 11 h 30 et à 20 h en soirée.

Huit leaders chrétiens mondiaux et la KCA vont prêcher la parole de Dieu à ce séminaire.

Cliquez sur les liens suivants pour vous abonnez aux comptes de « Good news mission WCA. » afin de suivre gratuitement le séminaire.

You Tube : https://www.youtube.com/channel/UC_syJItXiOe5KZsAfjhBXMQ

Facebook : https://web.facebook.com/bonnenouvellewca/?epa=SEARCH_BOX

8 mai 2020 par