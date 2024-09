SOGLO émerveillé par la vision de développement de TALON

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a reçu mardi 03 septembre 2024, la visite d’un ancien président de la République. Nicéphore SOGLO, très attaché au développement du Bénin, a visité en dépit du poids de l’âge, le hub industriel en construction qui fait l’objet d’attractions à travers le monde.

Nicéphore SOGLO, ancien président de la République découvre l’une des plus grandes réalisations sous la gouvernance du président Patrice TALON. Au cours d’une visite mardi 03 septembre 2024 à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, il a pu constater avec satisfaction et fierté, le processus d’industrialisation amorcé depuis quelques années dans le pays. Très connu pour ses prises de positions vis-à-vis de la gouvernance actuelle, SOGLO après sa visite à la GDIZ n’a pas caché ses impressions. « C’est fantastique », a-t-il confié après une visité au sein des unités de confections de vêtements, de transformation de cajou, etc.

La GDIZ selon l’ancien chef d’Etat, est un succès qui mérite une reconnaissance plus large. Il s’est également dit satisfait des perspectives qu’offre la zone sur les problématiques de l’emploi des jeunes (300 000 emplois directs d’ici 2030), et la précarité des paysans.

Au terme de la première phase de 400 ha, 12 investisseurs déjà opérationnels sur les 36 installés emploient plus de 14.000 jeunes béninois. « Vous êtes les membres les plus engagés du pays. Ce n’est pas de mots, c’est la joie que vous m’avez procurée », a laissé entendre Nicéphore SOGLO s’adressant aux travailleurs de la GDIZ. « Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont contribué à cet avancement. Je ne pouvais imaginer que de telles réalisations se passaient dans mon pays. », a-t-il poursuivi.

C’est le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et de la promotion de la zone qui a reçu l’ancien président. Des explications fournies par Létondji BEHETON, la GDIZ couvre une superficie de 1640 ha. Sur les 12 unités de transformation déjà opérationnelles, on distingue selon lui, 02 unités de production textile, 05 unités de transformation de la noix de cajou, 02 unités de transformation du Soja-Bio & conventionnel pour une capacité de transformation de 260.000 tonnes de Soja. D’ici fin 2024, la capacité de transformation du soja au niveau de la GDIZ sera de 600.000 tonnes, a-t-il annoncé avant d’évoquer l’unité de fabrication d’emballages et 02 centrales à béton.

Selon l’administration de la SIPI-BENIN, plusieurs autres unités de transformation s’apprêtent pour démarrer leurs activités dans la zone. Ce qui permettra de porter à plus de 35.000, le nombre d’emplois.

