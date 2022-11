Rufino d’Almeida lance la réfection des écoles

Sensible aux conditions de travail et d’études des apprenants de Bohicon, le maire Rufino d’Almeida a entrepris les travaux de réfection de plusieurs écoles. Six (06) salles de classe seront réfectionnées au cours de cette première phase dans les écoles de maternelle ‘’Centre’’ et de ’’Gbanhicon’’.

Après la construction de plusieurs modules de salles de classes, le maire de Bohicon, soucieux des conditions de travail et d’études des apprenants de la ville carrefour a engagé des travaux de réfection dans certaines écoles.

Six salles de classe seront réfectionnées dans les écoles maternelle ‘’Centre’’ et de ’’Gbanhicon’’. Les travaux consistent à renforcer les murs et à les rehausser, à refaire les toitures, et à peindre les bâtiments réfectionnés.

Le coût des travaux est estimé à 35 millions de francs CFA.

