Romuald Wadagni explore les opportunités de collaboration avec Starlink

Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a échangé, mardi 4 Février 2025, avec une délégation de Starlink, filiale de SpaceX.

Des échanges entre le ministre d’Etat Romuald Wadagni et Ben MacWilliams directeur du développement de marché pour l’Afrique, et Hanna Wetters responsable du développement de marché pour l’Afrique de l’Ouest de Starlink SpaceX ont permis d’explorer des opportunités de collaboration. Selon le ministre d’Etat, les échanges ont tourné autour de trois axes majeurs à savoir l’amélioration de l’accès à Internet dans les zones mal couvertes ; le développement de solutions numériques innovantes notamment dans l’e-éducation et l’e-santé ; et le renforcement de la connectivité pour une surveillance plus efficace des frontières, essentielle à la sécurité nationale.

« L’inclusion numérique est un levier clé pour relever les défis de demain. Ce partenariat illustre notre engagement à moderniser le pays et à réduire la fracture numérique pour un développement plus inclusif et durable », a déclaré Romuald Wadagni. Starlink est un fournisseur d’accès à Internet par satellite de la société SpaceX fondée par l’homme d’affaires Elon Musk.

A.A.A

7 février 2025