Risque d’embargo sur les copies des étudiants

Pour des primes impayées, les enseignants à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) sont mécontents, et veulent se faire entendre. Ils entendent mettre l’embargo sur les copies des étudiants.



Mécontentement dans le rang des enseignants à l’Université d’Abomey-Calavi. Des primes de l’année académique 2021-2022 ne seraient pas encore payées.

Pour manifester leur mécontentement, ils ont annoncé un embargo sur les copies des étudiants.

Dans cette affaire, les services en charge du paiement des primes au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et les enseignants se rejettent le tort.

Pour les enseignants, la lourdeur administrative au niveau de la direction de la planification, de l’administration et des finances (DPAF), et le service de contrôle du ministère, seraient à l’origine du retard observé.

Selon les services du ministère, les relevés bancaires fournis par les enseignants ne seraient pas lisibles. Ce qui, selon eux, exige plus de temps que prévu dans le traitement des dossiers.

