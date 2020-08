Recul de L’indice global de l’emploi au 1er trimestre 2020

La direction générale du Budget du ministère de l’économie et des finances a élaboré le rapport au 1er trimestre de l’année 2020 de l’indice global de l’emploi dans les grandes entreprises béninoises. Selon ce rapport, l’indice global de l’emploi dans les grandes entreprises béninoises a reculé de 5,5% par rapport au trimestre précédent.

Selon le site Xinhua qui a publié l’information, ce repli de l’emploi dans les grandes entreprises est en lien avec la contraction des activités en raison de la pandémie du Coronavirus. « Cette baisse est principalement subie par les branches production/distribution d’électricité (-39,4%) et construction (-16,6%) », renseigne le document de la direction générale du budget du ministère de l’économie et des finances.

L’indice global de l’emploi dans les grandes entreprises béninoises de l’année 2020 comparé à celui de l’année 2019, affiche également une baisse de 8,5%.

Selon une étude de l’Institut national de la statistique et d’analyse économique (INSAE) et rapportée par le site d’informations, 30,4% de jeunes sont visiblement sous-employés, eu égard au nombre d’heures de travail, et 63,2% de façon invisible à travers des rémunérations précaires et indécentes. Selon cet institut, 7,9% des jeunes bénéficient d’un emploi salarié. Un pourcentage qui « met en évidence les difficultés d’absorption de l’offre de travail pour la jeunesse par le marché du travail et la nécessité pour celle-ci de se prendre en charge, souligne le rapport d’étude de l’INSAE.

F. A. A.

27 août 2020 par ,