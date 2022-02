Raymond Domenech annoncé à la tête des Ecureuils

Le Bénin est en phase de changer de sélectionneur pour l’équipe nationale de football. A la tête des Ecureuils du Bénin depuis quelques années, le technicien français, Michel Dussuyer devra quitter le staff technique pour insuffisance de résultats. Pour lui succéder, le nom de l’ancien entraîneur des Bleus, Raymond Domenech est très cité.

Un Français pour succéder à un autre Français à la tête des Ecureuils. Pour n’avoir pas atteint les objectifs contenus dans son contrat, Michel Dussuyer devra quitter le staff technique des Ecureuils du Bénin. Son départ ne fait plus l’ombre d’un doute.

Après la brillante participation de l’équipe nationale à la CAN 2019 en Egypte, le technicien français n’a pu qualifier le Onze national à la dernière CAN. La qualification pour les barrages du Mondial Qatar 2022 a été également hypothéquée faute d’un nul face à la RDC lors de la dernière journée des éliminatoires.

Pour sa succession, plusieurs noms sont évoqués. Mais l’ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech serait en pole position sur la liste des favoris contactés pour coacher la sélection nationale.

Raymond Domenech a été défenseur à l’Olympique lyonnais. Il a également fait ses preuves au RC Strasbourg, au Paris St Germain, chez les Girondins de Bordeaux, et au FC Mulhouse.

Il a pris la tête de l’équipe de France en tant qu’entraîneur en 2004. Finaliste de la Coupe du monde 2006, il fut éliminé dès le premier tour de l’Euro 2008. Avec les Bleus, il finit sa carrière de sélectionneur sur une note d’insatisfaction à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

F. A. A.

