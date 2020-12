Ramaphosa soutient le cadre de l’ONU pour résoudre la question

À l’issue du 14e sommet extraordinaire de l’UA sur le thème « Faire taire les armes », dimanche 06 décembre 2020, le président sud-africain et président en exercice de l’Union Africaine (UA), Cyril Ramaphosa, a désavoué les séparatistes du Polisario.

Selon l’agence marocaine de presse, Cyril Ramaphosa a réaffirmé la pertinence de la décision 693 adoptée lors du sommet africain à Nouakchott en juillet 2018. Pour Cyril Ramaphosa, « les amendements à la décision 693 proposés lors de ce sommet ne font que confirmer les dispositions de ladite décision ».

La décision 693, “replace la question du Sahara marocain dans son cadre idoine, celui des Nations Unies” et “permet, de ce fait, de dépolluer les travaux de l’Union Africaine, et d’immuniser l’Union face à toute tentative inappropriée de la dévier du chemin de l’unité et de l’intégration. Elle consacre un mandat exclusif à la troïka.

L’affirmation du chef d’État sud-africain souligne l’agence marocaine de presse « représente un nouveau succès du Maroc face aux tentatives et manœuvres sournoises des ennemies de l’intégrité territoriale du Royaume qui s’activent à semer les divisions au sein du continent ».

