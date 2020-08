Qui est Jules Koundé ?

Jules Koundé est un jeune footballeur français d’origine béninoise, né le 12 novembre 1998 à Paris. Il évolue actuellement au FC Séville au poste de défenseur central.

Parcours de Jules Koundé à Bordeaux

Jules Koundé est certes né à Paris, mais il peut être considéré comme un pur Bordelais, car il arrive en Gironde à l'âge de 2 ans. En 2013, alors qu'il n'est âgé que de 15 ans, Jules Koundé fait son entrée au club avec les U17 Régionaux de Jean-Luc Dogon. Discret et bosseur, il dispute en tant que titulaire quatre rencontres cette saison. Avant le début de la saison 2016/2017, le jeune défenseur s'entraîne quotidiennement avec les professionnels de Jocelyn Gourvennec. Fort de ce travail acharné, Jules Koundé gagne le Championnat de France des moins de 19 ans en 2017 en tant que capitaine de l'équipe.

Le 10 octobre 2017, alors qu’il s’entraîne déjà régulièrement avec le groupe pro, Jules Koundé est transféré de l’équipe B des Girondins de Bordeaux à l’équipe première ; ce qui marque son premier contrat professionnel. Il joue son premier match le 7 janvier 2018. Il est d’ailleurs titulaire dans cette rencontre de Coupe de France qui oppose les Girondins de Bordeaux à l’US Granville. Le 13 janvier 2018, il joue son premier match de Ligue 1 contre Troyes. Le 10 février 2018, Jules Koundé marque son premier but en championnat contre Amiens.

Parcours de Jules Koundé à Séville

Le 3 juillet 2019, Jules Koundé est transféré au FC Séville pour un montant de 25 M€. Il est à ce jour le joueur le plus cher jamais acheté par ce club. Il devance ainsi l'attaquant colombien Luis Muriel acheté à 24,5 M€. Quand on sait que les clubs gardent généralement les plus gros montants pour se doter des services des attaquants, on comprend très vite que Séville a vu en ce défenseur un immense talent. Il va d'ailleurs donner raison au club Andalouse, car il réussit une intégration éclair au sein de la charnière centrale du club avec son compère Diego Carlos.

Jules Koundé réalise alors une saison très convaincante avec une Ligue Europa à la clé. Lors de la finale disputée face à l’Inter de Milan, le jeune défenseur arrive même à museler le redoutable duo Lautaro-Lukaku.

Carrière internationale de Jule Koundé

Jules Koundé est convoqué dans l’équipe de France des moins de 20 ans pour la première fois en mars 2018. Cela s’explique par ses performances énormes avec Bordeaux. En effet, il est le joueur de moins de 20 ans ayant joué le plus de matchs en 2019. C’est contre les États-Unis que le jeune français va être honoré d’une première sélection le 21 mars 2018.

Palmarès de Jules Koundé

• 2017 : Vainqueur du Championnat de France des moins 19 ans,

• 2020 : Vainqueur de la Ligue Europa.

