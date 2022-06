Près de 900 milliards FCFA d’engagements de la BOAD au Bénin

Le Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE, et le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI, ont procédé à la signature d’accords de prêts dans la matinée de ce mardi 21 juin 2022. Les documents paraphés au ministère de l’économie et des finances prennent en compte plusieurs secteurs de développement.



La BOAD accompagne le Bénin pour son développement. A cet effet, deux documents ont été signés dans la matinée de ce mardi 21 juin. Ces documents selon le Président de la BOAD, attestent de la collaboration entre l’institution financière et la République du Bénin.

Dans l’interview accordée à la presse, Serge EKUE a évoqué le projet de la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ), des études de faisabilités et le secteur de l’énergie. Ces accords, fait-il savoir, attestent du soutien de la République du Bénin à l’ensemble des activités de la Banque ouest-africaine de développement. A cela, s’ajoute la phase 2 du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin, objet de la rencontre de ce mardi, et considéré comme un secteur clé du plan stratégique de la Banque Ouest-Africaine de Développement.

« Nous sommes impliqués, que ce soit dans le secteur public comme dans le secteur privé, dans des sujets d’infrastructures, d’énergie, d’agriculture, de tourisme, et d’habitat et surtout d’habitat social. Le dernier sujet, c’est le sujet de santé et d’éducation », a expliqué Serge EKUE. L’ensemble des engagements de la BOAD au Bénin, informe-t-il, est estimé à près de 900 milliards de francs CFA.

A la date d’aujourd’hui, l’ensemble des projets financés par l’institution qu’il préside, est également estimé à 320 voire 330 milliards FCFA ; et l’essentiel à ce stade concerne le secteur public.

« Nous avons vocation à nous développer de plus en plus en faveur du secteur privé qui prendra le relais des investissements très importants qui ont été mis en place par la puissance publique », a-t-il confié.

Le Président de la BOAD et sa délégation effectuent une visite au Port autonome de Cotonou dans l’après-midi de ce mardi. La délégation va se rendre également, mercredi 22 juin, sur le site de la GDIZ.

A l’occasion de la 131ème session ordinaire du Conseil d’Administration tenue le 14 juin 2022 en Côte d’Ivoire, la BOAD a accordé 20 milliards de francs CFA à la République du Bénin pour l’implantation et exploitation d’un complexe brassicole et d’une ligne de fabrication de canettes par la société COCA-COLA DONGA BOTTLING COMPANY SA dans la zone industrielle de Sèmè-Podji. Le projet selon le communiqué de presse rendu public, vise essentiellement à produire annuellement à partir de l’année de croisière, plusieurs milliers d’hectolitres de boissons gazeuses et d’eau minérale et des centaines de millions de cannettes.

