Près de 14 milliards FCFA pour le budget 2021

Face à la commission budgétaire de l’Assemblée nationale ce mardi 10 novembre 2020, le ministre d’Etat chargé du plan et du développement (MPD), Abdoulaye Bio Tchané a défendu le budget du département ministériel dont il a la charge. Treize milliards huit cent quatorze millions cent soixante-dix-huit mille (13.814.178.000) FCFA, c’est ce qu’il faudra aussi bien pour le fonctionnement du ministère que des projets à réaliser au titre de l’année 2021.

Selon le document de budget, cinq milliards sept-cent quatorze millions cent soixante-dix-huit mille (5.714.178.000) FCFA seront consacrés aux dépenses ordinaires (41,36%), et huit milliards cent millions (8.100.000.000) FCFA (58,64%) de la dotation du ministère destinés au financement de cinq (05) anciens projets prioritaires que sont : Le Projet des Moyens de Subsistance Durable (PMSD) ; le Projet Commune du Millénaire (PCM-BONOU) ; le Projet d’Appui au Renforcement des Acteurs du Secteur Privé (PARASEP) ; le Projet d’Appui à la Gestion des Investissements Publics et à la Gouvernance (PAGIPG) et le projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD).

La dynamisation de la veille stratégique, la restructuration du Système Statistique National, la poursuite de l’opérationnalisation du cadre général de gestion des investissements publics, l’accélération de la mise en œuvre des ODD ainsi que l’accélération de la transition démographique pour la capture du dividende démographique, sont entre autres les points d’applications majeures du budget du ministère du plan au titre de l’année 2021, a expliqué Abdoulaye Bio Tchané. A en croire le ministre d’État, le projet de budget est en baisse parce que certains projets arrivent à leurs termes. « Le budget de fonctionnement est relativement constant. Donc, nous avons les moyens de fonctionnement de ce ministère qui nous seront assurés par l’Etat », a-t-il informé précisant que pour le reste, il s’agit principalement d’un projet nouveau qui va démarrer en 2021, « le projet d’autonomisation des femmes ».

Selon le ministre d’Etat, ce projet consistera à « aider les femmes béninoises à être plus autonomes et pour s’attaquer à un certain nombre de considérations qui sont liées à la problématique du genre ».

Face aux différentes interrogations des députés, Bio Tchané a apporté des réponses qui ont rassuré les parlementaires.

