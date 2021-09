Premier Bet apk - Télécharger application Premier Bet pour Android

Description : Dans cet article j’aimerais raconter mon expérience magnifique d’utilisation de l’application mobile Premier Bet. App géniale qui facilite la vie !

H1 : Premier Bet application

Un beau jour quand je pariais via le site officiel du bookmaker, j’ai vu le bouton d’installation Premier Bet apk et j’ai voulu le télécharger car on dit que paris sportifs sont plus efficaces via le portable. Et c’est 100% vrai.

Disponible aux pays suivants :

• Mali,

• Cote d’Ivoire,

• Cameroun,

• Congo,

• Sénégal,

• Gabon.

Cette application est bien faite avec un design agréable et la fonctionnalité impressionnante. La majorité de parieurs la choisissent pour leurs paris sportifs et jeux de casino. Ils apprécient son fonctionnement correct, sa mise à jour automatique, son design agréable. Télécharger Premier Bet apk afin de voir ! le bouton devrait être ici Et moi je vais partager avec vous mes propres sentiments et expérience d’utilisation. Je précise que j’ai installé cette application il y cinq mois et je l’ai bien étudié. Je vais vous en parler sincèrement.

H2 : Où trouver application ?

J’ai déjà dit que j’avais trouvé le fichier apk dans la page officielle du bookmaker. En bas de la page d’accuiel tu vois « Information », « Application Android » En cliquant sur ce bouton jaune tu lances le téléchargement de Premier Bet apk (poids environ 7 Mb) qui ne dure que qulques instants.

H2 : Comment installer application

Quand apk est téléchargé, fais les pas suivants :

1. il faut autoriser apps des sources inconnues (puisque ça ne vient pas de Google Play),

2. trouve le fichier dans les « Téléchargements » ou « Downloads » de ton portable,

3. lance l’installation.

J’apprécie beaucoup que cela soit gratuit mais de haute qualité et maintenant mes paris sportifs ne me prennent pas énormement de temps. J’ai déjà conseillé de télécharger Premier Bet apk à tous mes amis parieurs.

H2 : Comment s’inscrire via application

Il y a deux types d’enquête chez Premier Bet (rapide et complète) mais moi je vous conseille de remplir tout de suite la version complète pour avoir accès à toutes les fonctions.

Alors on remplit un formulaire standard demandé par la plupart des bookmakers de paris sportifs.

Évidemment, il faut mettre tes données correctes et vraies.

H2 : Premier Bet bonus via application

Tout le monde aime recevoir des bonus pour ses paris sportifs. Ici on a de quoi choisir :

Bonus de bienvenue

après que tu as télécharger Premier Bet apk, tu t’inscris dans app et fais le premier dépôt, tu reçois ce cadeau de bienvenue égal à la somme déposée (14000 F CSA)

Assurance combi

on fait au moins 10 sélection en combiné dont une est perdante et on reçoit des freebets

Free bet chaque semaine

destiné aux membres du club de fidélité ; le nombre de freebets dépend de la somme misée

Il y a plus de promo intéressantes dans application, j’ai nommé que celles dont j’ai profité. Le bonus disons obligatoire que chacun peut recevoir, bonus de bienvenue, est accessible si tu télécharges Premier Bet apk.

H2 : Premier Bet paris sportifs en ligne

Personnellement, moi j’avais besoin de télécharger l’application parce que je bouge tout le temos et je passe beacoup de temps dehors. Et évidemment c’est impossible d’avoir toujours mon ordi avec moi. Donc je profite pleinement !

H2 : Types de paris sportifs dans application

Ici je fais des paries suivants :

• simples,

• combinés (n’oublie pas le bonus !)

• système.

Je parie également en prématch et en direct, tout est rapide. Bien sûr c’est plus confortable de parier en direct via app (tu peux télécharger Premier Bet apk).

H3 : Sports

Le choix de sports proposés ne laisse personne insatisfait : football, tennis, basket et d’autres « classiques » et des sports virtuels.

H3 : Premier Bet live

J’adore la rapidité de ce service ! Tous savent que là si on veut réussir, il faut agir vite. Et l’application mobile me permet de regarder très vite des paries et des cotes pour les match en cours et de parier. J’aime aussi parier en live quand je suis avec mes amis : on analyse le match ensemble et on se donne des conseils. Pour cela, on a tous téléchargé Premier Bet apk.

H2 : Premier Bet casino

Cette section est très bien développé dans application mobile : « Vegas » propose énormement de jeux comme jeux légers, jeux de table, jackpot, machines à sous, cartes à gratter, etc. Moi je ne les ai pas encore testé tous tellement la liste est large !

H3 : Poker

Je dois dire quelque mots à propos du poker qui est aussi présent dans application. C’est une activité agréable si tu es déjà fatigué des paris sportifs et veux essayer quelque chose de nouveau. Il détend et permet de gagner quand même. Donc je recommande de télécharger Premier Bet apk et de jouer à 4H Joker Poker ou Caribbean Beach Poker, par exemple.

H2 : Comment j’alimente mon compte

Moi j’utilise toujours des portes-monnaie électroniques. Le dépôt s’effectue assez vite mais au cas de problèmes ou questions tu peux tpujpurs contacter le service client aimable et prêt à aider

Je fais le dépôt toujours très vite et en fait tout est clair et on n’a pas besoin des instructions. Mais pour ceux qui font le dépôt la première fois, voilà la procédure que je fais via application (il faut télécharger Premier Bet apk) :

1. Entrez dans votre compte personnel ;

2. Ouvrez la section « Dépôt » ;

3. Choisissez le mode de paiement convenable (Voucher, Free Money, Visa, Mastercard, Wari, Orange Money) ;

4. Mettez la somme ;

5. Suivez les instructions sur l’écran (vous devez avoir votre portable à côté).

H2 : Comment je fais le retrait

Respectez ces instructions :

1. Ouvrez votre compte ;

2. Ouvrez la section « Retrait » ;

3. Mettez la somme ;

4. Choisissez le mode convenable (Voucher, Free Money, Orange Money etc.) ;

5. Suivez les instructions sur l’écran.

Si vous téléchargez comme moi Premier Bet apk, ces pas sont identiques.

H3 : Moov Money

On propose de faire le retrait et le dépôt via ce porte-feuille élcetronique. Moi’ je n’ai jamais essayé, mais ça doit être bien et sécurisé.

H3 : Orange Money

Porte-feuille électronique que j’utilise pour faire des opérations financière dans mon compte Premier Bet. C’est stable, fiable et rapide.

H2 : Esports dans application

A part de paris sportifs « classiques » le bookmaker a développé son offre de compétitions de jeux vidéo. Amateurs de Dota ou Counter Strike vont adorer ! Accessible aussi dans application – il faut télécharger Premier Bet apk.

Le principe est le même que pour les paries « classiques » mais c’est le sujet qui change. Maintenant on mise sur la victoire d’une équipe de Counter Strike par exemple. Si tu es fan de jeux vidéo tu dois absolument tester, tu vas aimer !

H2 : Points forts et inconvénients de l’application

Je vais commencer par ses avantages importants :

• bonus et promo attirants ;

• beaucoup de possibilités de contacter le service client au cas où ;

• adaptation parfaite à l’écran du portable

• poids léger de Premier Bet apk ne signifie pas le manque de fonctions ; au contraire, il y a tout ce qu’il faut.

Malheureusement, j’en ai trouvé un défaut :

• pas beaucoup de match disponibles en diffusion (ou c’est moi qui a envie de regarder un match au moment où il n’y en a pas).

Mais comme vous savez, cela semble impossible de créer une app qui soit idéale bien que cette app de Premier Bet est presque idéale malgré le petit inconvénient. Je vais essayer encore une fois cette fonction de match en live. Qui sait, j’aurai la chance peut-être.

Donc si vous téléchargez Premier Bet apk, vous ne regretterez pas, je vous assure.

H2 : Conclusion

Ayant testé Premier Bet application de paris sportifs et casino, je constate que c’est sûrement un bon produit capable de faire concurrence au site du bookmaker et aux autres apps. Rapide, pas de bugs, bon design, compréhensible, facile à utiliser avec des bonus et promo et la possibilité de s’incrire, déposer et retirer l’argent, large choix d’événements et cotes élevées. Il y a aussi des cotes boostées. Je conseille à tous mes amis de télécharger et installer Premier Bet apk parce qu’elle permet de faciliter le jeu.

