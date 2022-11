Porto-Novo adopte un budget de 6 milliards FCFA

Le Conseil communal de la ville de Porto-Novo a adopté le Budget primitif, gestion 2023 d’un montant de 6 329 853 277 FCFA. C’est lors de la session communale tenue mardi 15 novembre 2022.

Le budget primitif, gestion 2023 de la ville de Porto-Novo Municipal s’équilibre en recettes et en dépenses à 6 329 853 277 FCFA. Il est en baisse de 1,46% comparativement à 2022 qui s’établissait à 6 396 774 337 FCFA.

Ce Budget a été élaboré suivant le contexte économique et financier, les perspectives économiques et financiers et les réformes communales, selon la présentation de Chèrifatou Bio, Directrice des Affaires Administratives et Financières (DAAF) de la municipalité de Porto-Novo.

Les dépenses d’investissement sont en progression de 4,05% soit 3.792.925.160 FCFA en 2023 contre 3.645.336.252 FCFA en 2022.

En ce qui concerne le fonctionnement, les prévisions ont été revues à la baisse (10,06%) comparativement à 2022.

Le budget adopté par le Conseil de supervision a été soumis à la validation du Conseil municipal à l’issue de débats nourris.

La lecture et amendement du compte rendu de la troisième session ordinaire de l’année, la validation du rapport d’activités du Conseil de Supervision sont les autres points abordés lors de la session communale de Porto-Novo.

Marc MENSAH

