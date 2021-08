Plus de compétition pour les joueurs non vaccinés

La Fédération Béninoise de Football (FBF) a pris des mesures pour encourager la vaccination contre le Covid-19 en raison de l’augmentation des cas de contamination. L’annonce a été faite, mardi 24 août 2021, lors de l’Assemblée générale ordinaire de la FBF.

Les Clubs de football qui ne feront pas vacciner leurs joueurs ne pourront plus participer aux compétitions statutaires organisées par la Fédération Béninoise de Football (FBF). Ainsi en a décidé la FBF.

La décision a été annoncée, mardi 24 août 2021, à Natitingou, lors de l’Assemblée générale ordinaire de la FBF.

Le président de la FBF, Mathurin Chacus a attiré l’attention des congressistes sur l’augmentation des cas de Covid-19. Tous les membres du Comité Exécutif de la FBF ont été invités à se faire vacciner.

Il a été procédé à l’examen du rapport d’activités du 19 septembre 2020 au 24 août 2021, du Budget de l’Exercice 2022, de la Saison 2021-2022, du Bilan consolidé et révisé, du compte de profits et pertes.

