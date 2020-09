Plus de 6000 sinistrés et plusieurs décès

Une trentaine de décès et plus de 6000 personnes ont été déplacées suite à la montée des eaux dans les communes de Kandi, Karimama et de Malanville.

Selon le bilan fait par le directeur de l’Agence nationale de la protection civile (ANPC), Aristide Dagou, sur Frissons radio, les communes de Kandi, Karimama et de Malanville ont enregistré au total 6869 sinistrés. « Nous avons six décès dûs directement aux inondations. Nous avons 23 décès liés à l’eau et des décès causés par les chavirements de barque, les accidents lors des pêches », a-t-il notifié.

Les eaux du fleuve Niger ne cessent de monter et les communes riveraines sont inondées. Des milliers d’hectares de cultures ont été détruits par les eaux.

« Au niveau de la partie septentrionale, les prévisions indiquent que les quantités de pluie seront excédentaires. Cela veut dire qu’il va beaucoup pleuvoir jusqu’à la fin de la saison fin octobre voire début novembre », a indiqué le directeur de l’ANPC. Dans le sud, la situation est moins critique. Dans la partie méridionale, la saison des pluies va être bientôt plus intense. « Les eaux du septentrion vont descendre et peut-être peuvent créer des inondations par endroits », a-t-il ajouté.

A.A.A

24 septembre 2020 par