Plus de 500.000 apprenants bénéficient de kits scolaires

Distribution de fournitures scolaires à plus de 500.000 apprenants du primaire et du secondaire ce mardi 14 septembre 2021. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre des Enseignements Maternel et Primaire Salimane Karimou à la Mairie de Parakou en présence des Représentants des Partenaires Technique et Financiers.

Des uniformes Kaki, des sacs d’écolier, des cahiers, des stylos et crayons, des cahiers d’activités ; ce sont entre autres les fournitures scolaires offertes à 531.824 apprenants dont 483.531 écoliers du primaire et 48.293 élèves filles du secondaire. Les bénéficiaires sont issus des départements de l’Alibori, du Borgou et du Zou et des communes de Matéri, Natitingou Tanguiéta, Kérou, Copargo, Djakotomey, Klouékanmè, Lalo, Toviklin, Sô-Ava, Aguégués et Kétou.

Le coût de kits scolaires est de 1.438.299.680 FCFA. Cette distribution de kits scolaires a été possible grâce aux Partenaires Technique et Financiers que sont : l’UNICEF, la Banque Mondiale, le Partenaire Mondial pour l’Éducation (PME), la Coopération Suisse, la Coopération Japonaise, Plan International Bénin et Éduco.

Les représentants des Partenaires Technique et Financiers ont félicité le gouvernement pour les résultats obtenus en dépit du contexte Covid-19 et les différents efforts permettant l’accès et le maintien des enfants à l’école.

Le Ministre Salimane Karimou n’a pas manqué de remercier les partenaires pour leur accompagnement en ‘’faveur du rayonnement du système éducatif béninois’’. Les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage des kits scolaires.

A.A.A

16 septembre 2021 par