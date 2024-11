Plus de 300 millions décaissés au profit de 04 communes

Quatre communes du Bénin bénéficient d’un décaissement de plus de 300 millions de francs CFA pour le financement de plusieurs projets. Ce décaissement a été effectué sur le budget national, notamment le Fonds d’appui au développement des communes (FADeC) cette fin d’année.

A travers le Fonds d’appui au développement des communes, le gouvernement accorde un appui financier aux communes de Malanville, Nikki, Boukoumbé, et Sèmè-Kpodji. Le montant total des décaissements selon La Marina, est de 304.910.592 de francs CFA, et répond aux priorités spécifiques de chacune de ces communes en ce qui concerne l’amélioration des infrastructures, le renforcement des services publics et la dynamisation des économies locales. A Nikki, les fonds alloués sont destinés aux travaux d’aménagement de la piste reliant Nikki à Tasso (31 km) et à la construction de deux ouvrages de franchissement entre les localités de Domplawi et Peugnil. Ces travaux, financés à hauteur de 66 525 424 de francs CFA issus du guichet Sahel du FADeC, visent à faciliter la mobilité des populations rurales et à renforcer leur accès aux zones économiques.

A travers le projet « Amélioration de l’accès à une éducation formelle et non formelle de qualité », 1500 tables-bancs seront acquis au profit des écoles primaires publiques de la commune de Boukoumbé. Le montant total du décaissement est de 46 610 169 de francs CFA. Il vise à offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux élèves. La commune bénéficie également d’un autre décaissement de 113 067 372 de francs CFA pour l’entretien des pistes rurales.

Dans la commune de Malanville, le gouvernement à travers ce décaissement soutient des initiatives agricoles avec une dotation de 36 334 746 de francs CFA. Le projet selon La Marina, consiste en la réalisation de puits tubés pour l’irrigation en contre-saison, afin de soutenir le maraîchage et la culture du riz, ainsi qu’en la matérialisation de couloirs de passage pour le bétail entre Wollo et Sakawazénon.

Enfin, une dotation de 42 372 881 de francs CFA permet d’améliorer les équipements administratifs à Sèmè-Kpodji, notamment le mobilier de bureau pour l’acquisition de mobiliers pour les salles de réunion de cinq arrondissements. Selon le site d’informations, ce projet inscrit dans les fonds FADeC non affectés pour l’investissement, vise à renforcer les capacités de gestion des autorités locales en leur offrant un cadre moderne pour les réunions et les échanges institutionnels.

F. A. A.

5 novembre 2024 par ,