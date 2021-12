Plus de 2 tonnes de coton parties en fumée

Les fruits de plusieurs mois de travail réduits à néant ! Un incendie survenu dans la nuit du vendredi 03 au Samedi 04 décembre 2021 a consumé toute la récolte d’un cultivateur de la commune de Kalalé, département du Borgou.

Plus de 2 tonnes de coton-graines ont été consumées dans un incendie d’ « origine criminelle » à Kalalé, a rapporté Radio Su Tii Déra de Nikki.

La récolte appartenait à un même cultivateur qui voit ainsi le fruit de ses efforts partir en fumée. Pour l’heure, la cause et l’auteur de l’incendie ne sont pas encore connus.

M. M.

