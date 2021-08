Plus de 2 milliards FCFA pour la campagne Talon-Talata

Patrice Talon-Mariam Chabi Talata et les partis soutenant le duo ont dépensé plus de 2 milliards de FCFA dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle de 2021.

Point financier de la campagne du duo de la mouvance à la présidentielle de 2021. Plus de deux milliards ont été déboursés pour l’élection de Patrice Talon et de sa colistière Mariam Chabi Talata. Selon les comptes de campagne, les partis politiques ont dépensé 1.440 298.800 FCFA et les candidats 951.184.257 FCFA.

Le montant total est de 2 391 443 057 FCFA.

Patrice Talon a été reconduit à la tête du Bénin au premier tour de la présidentielle avec plus de 85% des suffrages exprimés.

