Plus de 1400 agents de santé à recruter en 2022

Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a défendu le projet de finances de son département ministériel, mardi 23 novembre 2021, devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Le projet de budget du ministère de la santé, exercice 2022 s’établit à 98 milliards 100 millions FCFA. Le renforcement des ressources humaines est pris en compte dans les investissements à faire grâce à ce projet. « (…) Nous avons eu à recruter en 2021 plus de 1400 agents et en 2022 nous allons poursuivre la dynamique de recrutement avec également un renforcement des compétences et la formation des médecins spécialistes », a annoncé Benjamin Hounkpatin, lors de la séance de présentation des prévisions budgétaires du secteur de la santé au titre de l’année 2022.

