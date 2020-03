Le gouvernement du président Patrice Talon s’est doté ce mercredi 18 mars 2020 en Conseil des ministres, d’un projet d’appui pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels.

Le rôle de ce projet d’appui selon le gouvernement, sera de coordonner les activités relatives à la mise en œuvre de ladite stratégie. Il est chargé notamment d’assurer la mobilisation effective des ressources ; de conduire les différentes études à réaliser et les activités de suivi-évaluation de la Stratégie ; puis de valider les extrants, les effets et les impacts qui en seront issus.

Dans le cadre de la Stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels, le gouvernement a organisé le 27 février 2020, une table ronde de recherche de partenariat pour sa mise en œuvre. Cette rencontre a connu un franc succès, marqué par l’adhésion massive des partenaires techniques et financiers qui ont exprimé leur disponibilité à accompagner le Bénin dans la mutation stratégique et qualitative qu’il entend impulser à ce sous-secteur du système éducatif.

Les engagements recueillis à cette occasion se chiffrent à plus de 323 milliards de FCFA, et représentent 107% des objectifs poursuivis.

F. A. A.

19 mars 2020 par