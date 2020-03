Le 2e cas a eu contact avec 16 personnes

Le nombre de cas positif du Covid-19 confirmé au Bénin est passé à 2 depuis ce mardi 17 mars 2020. Au total 16 personnes en contact avec le sujet ont été identifiées.

Selon le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, le 2ème cas positif du Covid-19 a été confirmé par le Laboratoire de référence des fièvres hémorragiques de Cotonou ce mardi 17 mars 2020. Il s’agit ‹‹d’une jeune femme âgée de 21 ans de nationalité allemande venue d’Allemagne le 11 mars 2020 à 21 heures et qui a rejoint Cotonou via Munich puis Paris. Elle ne présentait aucun signe à l’arrivée à l’aéroport de Cotonou››.

Elle n’a pas respecté l’auto-isolement pendant 14 jours qui lui a été prescrit à l’aéroport et a visité certains endroits à Cotonou et à Porto-Novo.

‹‹A partir du 13 mars 2020, elle a présenté un écoulement nasal suivi de fièvre et une légère toux ; ce qui a motivé la consultation dans une clinique où la Covid-19 a été suspectée. La patiente fut aussitôt mise en quarantaine avec son fiancé (un Béninois, Ndlr)››, informe Benjamin Hounkpatin.

Testé positif au Covid-19 après les prélèvements faits et prise et en charge,

l’état clinique du sujet patiente est stable.

A en croire Dr Hounkpatin, le recensement a permis d’identifier 16 contacts directs en communauté.

Pour le ministre de la santé, l’observance stricte des mesures d’hygiène et d’isolement prescrites nous permettra de gagner cette bataille contre le Covid-19.

Akpédjé AYOSSO

