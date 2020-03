Le Benin se dote d’un Système national de recherche agricole

En Conseil des ministres ce mercredi 18 mars 2020, le gouvernement du président Patrice Talon a adopté le décret portant instauration du Système national de Recherche agricole du Bénin.

L’objectif visé selon le gouvernement, est d’impulser un véritable dynamisme à la recherche agricole afin d’accroître « quantitativement et qualitativement la production nationale et améliorer la compétitivité des produits agricoles ».

Le nouveau cadre institutionnel vient renforcer l’Institut national des recherches agricoles du Bénin (INRAB), par le regroupement et la mise en synergie des capacités des principaux acteurs du secteur public et du secteur privé intervenant dans le domaine.

A travers l’instauration du Système national de recherche agricole, il est attendu désormais une contribution de grande qualité pour la réussite du Programme national de Recherche agricole (PNRA) adopté par le Gouvernement en 2018.

Selon le gouvernement, l’agriculture est l’un des principaux leviers du développement économique du Bénin. D’où son ambition de relever le défi du renforcement du Système national de recherche agricole.

F. A. A.

19 mars 2020 par